Пожар охватил жилой дом в районе Покровское-Стрешнево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар возник в жилом доме в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах города.

Известно, что возгорание случилось в 14-этажном доме на улице Габричевского. При этом очаг находился на 13-м этаже.

"В результате пострадал один человек", – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, для соблюдения правил безопасности из дома была произведена эвакуация жителей. Сейчас спасатели устанавливают площадь пожара, а также его причину.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. В ходе тушения были спасены пять человек. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.