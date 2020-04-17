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Москва 24

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Происшествия

15:59

Двух человек спасли при ликвидации пожара в Ховрине

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожар вспыхнул в квартире на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло в многоэтажке на улице Зеленоградской, доме 33, корпусе 3. В 15:37 огонь полностью потушили.

Из сгоревшей и вышерасположенной квартир спасли по одному человеку. Одного человека осматривают медики.

Утром пожар на площади около 100 квадратных метров произошел в жилом доме в столичном районе Арбат. В доме загорелись перекрытия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар охватил строение в Алексеевском районе Москвы. Отмечалось, что площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

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