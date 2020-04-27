Глава МЧС предложил усилить наказание за возникновение лесных пожаров

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Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил ужесточить наказание виновных в лесных пожарах, передает "Интерфакс".

Он заявил об этом во время совещания по паводкам и пожарам в регионах. Он отметил, что за последние 5 лет лесные пожары происходят в одних и тех же регионах.

Зиничев также подчеркнул, что это наглядно показывает либо о высоком уровне сознательных поджогов, либо о плохой работе местных властей. Он заявил, что в связи с этим подход к обнаружению лиц, виновных в лесных пожарах, должен претерпеть некоторые изменения.

"Предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие значительное распространение огня, материальный ущерб и тем более гибель людей (переход от административных к уголовным наказаниям)", – отметил Зиничев.

Он добавил, что к работе по выявлению виновных в распространении лесных пожаров необходимо привлечь сотрудников МВД РФ и Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России весной и летом возрастут риски возникновения пожаров в связи со сложной обстановкой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он призвал не забывать, что, помимо коронавируса, есть и другие угрожающие людям вещи.

Кроме того, климатологи сообщили, что этим летом вероятно повторение жары 2010 года в Москве. В то же время эксперты призвали не отталкиваться от этого прогноза, поскольку подобные опасения звучали и в прошлом году.