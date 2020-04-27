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Общество

14:56

Путин сообщил о возрастающих рисках пожаров и паводков

общество безопасность

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири сейчас сложная обстановка с пожарами и паводками. По словам главы государства, эти риски возрастают весной и летом, сообщается на сайте Кремля.

В понедельник Путин провел в режиме видеоконференции совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах РФ.

Президент обратил внимание, что в настоящий момент все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса. "Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей", – подчеркнул Путин.

Как считает Путин, на фоне рисков сезонных природных бедствий каждый субъект страны должен быть готов среагировать на любое ЧП.

Согласно поручению главы РФ, особое внимание надо уделить обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров.

Ранее в Кремле назвали порядок организации работы и жизни Путина из-за COVID-19.

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