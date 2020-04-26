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Политика

13:50

Песков рассказал о новом возможном выступлении Путина

политика власть

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями на следующей неделе. Они будут касаться перспектив ситуации с коронавирусом. Видео появилось в телеграм-канале ведущего Владимира Соловьева.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Кроме того, он отдал распоряжение по определению регионов, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Помимо этого, в России должны будут разработать единые критерии госпитализации пациентов, у которых обнаружили COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее мнению, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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