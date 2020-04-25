Мишустин поручил подготовить критерии госпитализации пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить единые критерии госпитализации в медорганизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства.
Предложения должны будут подготовить Минздрав и Роспотребнадзор до 27 апреля. До 28 апреля Роспотребнадзор должен будет определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска распространения инфекции, и проинформировать Минздрав и сами субъекты.
Минздраву России до 29 апреля поручено довести до субъектов требования по увеличению объема коечного фонда для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс, МВД должны будут сделать рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения заболевания в период проведения майских праздников.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить жесткие ограничения из-за коронавируса еще как минимум две недели. По ее словам, в противном случае риски дальнейшего распространения останутся высокими. Россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент, заключила Попова.
За последние сутки в России подтверждено 5 966 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 2 612 пришлось на Москву. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, в том числе 312 в Москве. За весь период выявлен 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.
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