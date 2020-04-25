За последние сутки в России подтверждено 5 966 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

5 966 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждено в России за последние сутки, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Их выявили в 83 регионах. Из них 2 915 – контактные и без клинических проявлений.

2 612 случаев пришлось на Москву, 605 – на Московскую область. 42% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 4,5% – старше 80 лет. 7% из числа заразившихся – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, в том числе 312 в Москве и 27 в Подмосковье. За весь период выявлен 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее словам, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими. Россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент и что каждый может столкнуться не только с очевидными сегодня последствиями, но и с отдаленными, констатировала Попова.

Сергей Собянин ранее заявил, что разрешение прогулок для москвичей пока что слишком рискованно. Мэр допустил, что ограничения в городе могут ужесточить, но делать это планируется точечно. По его мнению, сейчас режим самоизоляции оптимален.