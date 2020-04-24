Врачи рассказали, как ухаживать за новорожденными в период самоизоляции

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Врач-педиатр и инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков посоветовал вместо прогулок во время самоизоляции выставлять новорожденных детей в коляске на балкон на каждый сон. По его словам, этого будет достаточно для насыщения организма младенца необходимым количеством кислорода.
"Для новорожденных в принципе в первые три месяца жизни прогулка в коляске непринципиальна, если дома есть балкон и можно открыть окно. На каждый сон кладем ребенка в коляску, ставим ее на балкон, если его нет, то рядом с открытым окном – и малыш дышит свежим воздухом", – заявил специалист Москве 24. Он также добавил, что и раньше, до пандемии, рекомендовал молодым мамам первое время прибегать именно к такому способу прогулок.
Также для профилактики нехватки солнца Тимаков посоветовал давать младенцам витамин D, предварительно обсудив с врачом необходимость такой меры.
При этом врач подчеркнул, что новорожденные меньше подвержены инфицированию коронавирусом, если дома никто не болеет. Поэтому молодым родителям нужно вести себя осторожно.
В свою очередь, терапевт Людмила Алексеева напомнила, что женщины первое время после родов находятся в группе риска заражения коронавирусом. "Организм ослаблен даже после естественных родов. Однако особенно беречься нужно женщинам после кесарева сечения", – рассказала врач Москве 24. Поэтому она посоветовала изолироваться молодой маме вместе с ребенком хотя бы на первые две недели после роддома.
Ранее Сергей Собянин заявил, что разрешать москвичам прогулки на данный момент слишком рискованно. В то же время, по словам мэра, сейчас режим самоизоляции в Москве оптимален и не требует ужесточения. Собянин назвал меры, введенные в связи с распространением коронавируса в Москве, более эффективными и адекватными, чем в других странах.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957. Таким образом, в России на текущий момент зарегистрировано 68 622 случая.
Разрешать москвичам прогулки на данный момент рискованно – Собянин
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