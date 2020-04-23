Собянин: режим самоизоляции в Москве оптимален и не требует ужесточения

18:16
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин назвал меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, более эффективными и адекватными, чем в других странах.
В эфире телеканала "Россия 24" он обратил внимание, что пандемия в российской столице и в Нью-Йорке началась в одно время, но в первой ситуация гораздо лучше. Мэр города отметил, что ежедневный прирост числа заразившихся COVID-19 в Москве достигает 15%, но положение нельзя считать драматическим.
"У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8–10–12 – до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз "коронавирус" за счет лабораторных исследований", – объяснил глава столицы.
Он подчеркнул, что власти Москвы готовятся к любому развитию ситуации на фоне коронавируса. Количество коек в ближайшие полторы–две недели удвоят, сказал мэр.
Собянин добавил, что сейчас режим самоизоляции в городе оптимален и не требует ужесточения.
"Во многих других крупных городах ситуация отличается. Сначала там вводят очень мягкие, демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас в Москве оптимальный режим самоизоляции", – полагает мэр.
Он резюмировал, что электронный контроль оказался наиболее эффективным и справедливым инструментом для города.
Собянин также заявил, что Москва еще не вышла на плато. "Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути еще не прошли в борьбе с коронавирусом", – констатировал глава столицы.
За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.
По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4 891 пациент.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не установлен срок, до которого необходимо принять решение по поводу снятия режима самоизоляции в стране. Он утверждал, ссылаясь на мнения экспертов, что Россия выйдет на пик ситуации с коронавирусом к середине мая.
В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек.
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