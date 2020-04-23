Переболевшая COVID-19 семья рассказала, как сдала плазму крови

Уже трое пациентов с коронавирусом выздоровели в столичных больницах после переливания донорской плазмы с антителами. Москвичка Виктория Багаева, которая переболела COVID-19 вместе со своими детьми, рассказала Москве 24 о том, как семья поборола болезнь и приняла решение сдать кровь для спасения других пациентов.

Диагноз подтвердился у всех

Фото: предоставлено героями материала

В семье Виктории Багаевой коронавирусом переболели трое – она сама, ее сын и дочь. За границей никто из членов семьи не был, с выезжавшими в другие страны они не контактировали. Первым плохо себя почувствовал 25-летний сын Никита – у него покраснело горло и поднялась температура. Никита сообщил об этом своей маме, которая в тот момент находилась за городом. Виктория приехала к сыну, и с этого момента они самоизолировались.

В течение четырех дней у Никиты держалась температура, доходя до 39 градусов. Он потерял вкус, обоняние, чувствовал сильную головную боль и ломоту в теле. На четвертый день у парня появился кашель.





Виктория Багаева Мы вызвали скорую, всех нас осмотрели и взяли мазки. COVID-19 подтвердился у всех с неким интервалом.

У Виктории болезнь протекала сложнее. Уже на третий-четвертый день самоизоляции она почувствовала все те же симптомы, что и у сына, но температура у нее не снижалась в течение почти двух недель. "В первые дни было в целом нормально, но дальше стало очень тяжело: большая слабость, интоксикация, появился сильный кашель, я практически ничего не ела. Я все время лежала дома, сын был в обсервации, за мной ухаживала дочь. Каждый день приезжали врачи и прослушивали легкие. Хрипов не было, но состояние не улучшалось", – вспоминает Виктория.



Фото: предоставлено героиней материала

Третьей заболела 18-летняя дочь Даша. Среди всех заразившихся членов семьи ее болезнь протекала в самой легкой форме. Высокая температура продержалась один день, признаки интоксикации организма прошли довольно быстро. А у ее мамы, наоборот, развилось осложнение.





Виктория Багаева Спустя 13 дней мне показалось, что мне уже лучше, но это была иллюзия. Ночью стало тяжело дышать, у меня опять подскочила температура, которая не снижалась даже анальгином. Тогда я вызвала скорую, и меня госпитализировали в 67-ю больницу.

В больнице Викторию сразу обследовали и подтвердили двустороннюю пневмонию. В качестве лечения были назначены антибиотики в вену. Через несколько дней появились первые признаки улучшения, стала снижаться температура, хотя женщина еще долго ощущала слабость. После выписки из больницы Виктория две недели находилась на домашнем карантине. "Хочу сказать слова благодарности персоналу и врачам в больнице, отметить, что все работают на высоком уровне, быстро, оперативно. И никто не остается без внимания", – отмечает Виктория.

Один переболевший может спасти жизнь другому

Фото: предоставлено героями материала

Когда сына Никиту выписали, его друг подсказал, что с иммунитетом к коронавирусу можно сдать кровь, чтобы спасти других тяжелобольных. Никита сдал кровь в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам семьи, он был одним из первых, кто сдал кровь в Москве и в целом в России.





Виктория Багаева Процедура не представляет никакого страха или какой-то опасности. Ты созваниваешься и предоставляешь документы с результатами мазков, тебе задают ряд вопросов. Приезжаешь в больницу, там берут еще один анализ крови из пальца, и только потом делается забор крови из вены.

По мнению специалистов, переливание донорской плазмы с антителами на COVID-19 является наиболее эффективным методом лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Донорами плазмы крови могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусом и при этом не имеют хронических заболеваний. У человека должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

На сегодняшний день в столице после переливания плазмы с антителами выздоровели трое человек. "Насколько я знаю, эта процедура достаточно эффективная, – говорит Виктория. – Я была в стационаре и видела, что ситуация сложная, больные все поступают и поступают, врачи работают в очень напряженном режиме. Везде говорят, что пик еще предстоит пройти, поэтому считаю, что каждый, кто может помочь, должен это сделать".



Фото: предоставлено героями материала

Вслед за Никитой после своего выздоровления пошла сдавать кровь и его младшая сестра Даша. К сожалению, из-за приема одного препарата по назначению невролога кровь у Даши брать не стали. Врачи сообщили, что для здорового человека небольшие дозы этого препарата не спровоцируют нежелательные последствия, а у больного могут сильно понизить давление и в целом отразиться негативно, поэтому рисковать нельзя.





Виктория Багаева С одной стороны, жаль, что мы не смогли помочь, а с другой, это говорит о том, что кровь проходит очень серьезную проверку. Для меня эта ситуация правильная с клинической точки зрения. Я рада, что у нас все так внимательно проверяется.

После окончания домашнего карантина Виктория тоже планирует сдать кровь. Сейчас она долечивается, но ей уже не терпится встретиться с мужем и мамой, которые остались на даче. Из-за болезни и режима самоизоляции родные не виделись больше месяца. Семья до сих пор не знает, где они могли подхватить коронавирус. Меры безопасности они соблюдали, носили медицинские маски, часто мыли руки и пользовались антисептиками.

Сейчас Виктория с детьми уже не представляет инфекционной опасности для других членов семьи, но очень надеется, что в общем доступе появятся тесты, с помощью которых можно будет проверять здоровых людей на наличие специфических антител. И тогда даже те, кто не переболел коронавирусом, но имеет к нему иммунитет, смогут спасти чьи-то жизни.



Кто может стать донором плазмы для больных COVID-19

19 апреля Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

С учетом новых правил, действующих в городе, потенциальным донорам потребуется пропуск для передвижения по Москве. Для доноров Центра крови имени О. К. Гаврилова созданы специальные промокоды для бесплатного проезда на такси.

Наталья Чепрукова, Наталья Лоскутникова