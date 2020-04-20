Собянин сообщил о формировании запасов донорской крови и плазмы

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал о формировании запасов донорской крови и плазмы на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране с Владимиром Путиным.
"На прошлой неделе я ввел дополнительные меры льгот для доноров, которые сдают кровь, которые уже переболели и у которых есть иммунитет к этой болезни. Это важная мера, пока еще непонятно, насколько она эффективна, но запас донорской крови и плазмы мы делаем на будущее", – объяснил мэр.
19 апреля Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что 60 человек, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы крови. По ее словам, плазму используют для лечения в больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, в создании и испытании способа лечения путем переливания крови участвуют представители Центра крови имени Гаврилова.
Вице-мэр добавила, что у пациентов, которым перелили донорскую плазму, отмечаются улучшения. Горячая линия по донорству плазмы работает каждый день с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции.
Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из них 26 350 приходится на Москву. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.
Президент обратил внимание, что пик по коронавирусу в России еще впереди. Глава государства заметил, что распространение COVID-19 в стране продолжается, однако власти готовились, за счет чего процесс удалось притормозить.
Собянин подчеркнул, что дальнейшие действия по ситуации с коронавирусом в Москве будут понятны в пределах ближайших полутора недель. Уже действующие в городе меры он назвал достаточными, но заявил о необходимости продлить их срок.
Кто может стать донором плазмы для больных COVID-19
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