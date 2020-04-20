Собянин считает принятые в городе ограничительные меры достаточными

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин заявил, что принятые в городе ограничительные меры являются достаточными на данном этапе. Об этом он сообщил на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в России, которое проводит Владимир Путин.
"Мы считаем, что меры сдерживания и самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с поручениями президента РФ, необходимо продолжать. Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим", – отметил мэр города.
Он добавил, что со среды вводится дополнительно автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков в метрополитене, наземном общественном транспорте, на личных машинах и другом транспорте.
С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Собянин подчеркнул, что на данном этапе меры являются достаточными.
Пропуска начали действовать в столице с 15 апреля. Разрешение для передвижения по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков
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