Михалков предложил Сокурову обратиться к руководству страны по вопросу проката фильмов

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Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил на открытое письмо режиссера Александра Сокурова, в котором тот просил содействовать в выдаче прокатных удостоверений для ряда фильмов и сериалов. Заявление Михалков опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее Сокуров обратился к Михалкову с просьбой помочь в восстановлении прокатных прав для 37 картин. В список, в частности, вошли сериал "Монастырь" режиссера Александра Молочникова, фильм "Скуф" режиссера Алексея Степанова, а также фильмы самого Сокурова – "Русский ковчег" и "Солнце". Режиссер подчеркивал, что многие из авторов являются представителями молодого поколения кинематографистов.

Комментируя обращение, Михалков заявил, что не отвечал на первое письмо Сокурова, поскольку тот сам признавал, что не ждет ответа. Второе же обращение, по мнению режиссера, было направлено не по адресу.

"В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к господину Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит", – заявил Михалков.

При этом он выразил надежду, что просьба Сокурова будет услышана и получит ответ.

Ранее российский писатель Евгений Водолазкин допустил возможность создания сериалов по своим романам "Авиатор" и "Оправдание Острова", но выступил против экранизации книги "Лавр" в таком формате. По его словам, некоторые тексты обладают концентрированным воздействием на читателя, которого сериал передать не способен. Писатель добавил, что уже получал предложения по экранизации "Лавра", но отказался от них.