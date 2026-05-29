Водолазкин допустил появление сериалов по книгам "Авиатор" и "Оправдание Острова"

Фото: depositphotos/shefkate

Российский писатель Евгений Водолазкин в интервью РИА Новости допустил возможность создания сериалов по своим романам "Авиатор" и "Оправдание Острова". При этом он выступил против экранизации книги "Лавр" в таком формате.

По его словам, некоторые тексты обладают "концентрированным воздействием" на читателя, которого сериал передать не способен. Писатель добавил, что уже получал предложения по экранизации "Лавра", но отказался от них.

Ранее в широкий прокат вышел фильм "Авиатор" по одноименному роману Водолазкина. Главные роли в картине исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский и Евгений Стычкин, режиссером выступил Егор Михалков-Кончаловский.

Между тем в Москве уже начались съемки семейного приключенческого фильма "Незнайка" по мотивам произведений Николая Носова. Картина, режиссером которой выступил Дмитрий Дьяченко, выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года.

По словам режиссера, фильм является не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения, только на языке сказки и юмора. Главного героя сыграет Леонид Басов.