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Футболист Эриксен потерял сознание во время матча сборных Дании и Украины

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины по футболу завершился досрочно из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Встреча двух команд проходила в Оденсе.

На 65-й минуте матча при счете 2:1 в пользу датчан Эриксен внезапно схватился за грудь и упал. Он практически сразу пришел в себя и покинул площадку, после чего его доставили в больницу.

Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен пришел в сознание, его состояние оценивается как удовлетворительное. По информации Sky Sports, причиной потери сознания футболиста стала остановка сердца.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0. На матче присутствовали 41 035 зрителей. Голами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.

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