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07 июня, 23:19

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Focus Online: евродепутаты от немецкой партии Сары Вагенкнехт прибыли в Москву

Евродепутаты от немецкой партии Сары Вагенкнехт прибыли в Москву

Фото: Getty Images/Jakubaszek

Депутаты Европейского парламента от немецкой партии Союз Сары Вагенкнехт Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург прибыли в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает Focus Online.

В ходе поездки запланированы встречи с представителями Администрации президента РФ, депутатами Государственной думы и представителями гражданского общества.

Политики заявили, что целью визита является поддержание и развитие диалога между Россией и ЕС. По их мнению, отсутствие контактов между сторонами усиливает напряженность.

"Мы считаем срочно необходимым развивать новые форматы переговоров с Россией по линии гражданского общества вместо ставки на эскалацию и экономическую конфронтацию, которая вредит прежде всего ЕС и Германии", – отметили депутаты.

Ранее сообщалось, что кандидат от британской партии Reform UK Роберт Кеньон, баллотирующийся на довыборах в палату общин, в старых комментариях поддержал возвращение Крыма в состав России. В ответе одному из пользователей Кеньон написал, что Россия имеет полное право поступать так, как поступила, – так же, как Великобритания в случае с Фолклендскими островами.

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