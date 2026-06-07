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07 июня, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении спортивных школьных площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о масштабном обновлении спортивных школьных площадок.

По его словам, в 2026-м в рамках программы "Моя школа" были модернизированы десятки образовательных учреждений. В связи с этим планируется обновление спортивных объектов в школах, а также около образовательных учреждений.

Мэр объяснил, что эти работы нужны для того, чтобы дети смогли продуктивно и в максимально комфортных условиях тренироваться. В общей сложности на пришкольных территориях будет возведено 515 спортплощадок, в том числе гимнастические зоны, а также зоны для строевой подготовки и полосы препятствий для кадетских классов.

Помимо этого, появятся территории для занятий воркаутом и на тренажерах, которые будут адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, специалисты оборудуют зоны для тренировок по настольному теннису, волейболу и баскетболу.

В внутри школ появятся свыше 200 спортзалов, в том числе гимнастических и хореографических. В них будет более 70 тысяч единиц оборудования.

"Обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием помогает добиваться хороших результатов в учебе и соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети", – добавил мэр.

Ранее начал работать обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. Там были отремонтированы фасад и кровля, проведена внутренняя отделка помещений, обновлены инженерные системы и чаши бассейнов, а также установлено новое оборудование.

Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

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