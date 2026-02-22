Инвестор возведет футбольный комплекс на востоке столицы при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Футбольный комплекс для спортсменов-любителей появится на востоке столицы. Его построит инвестор при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Город активно привлекает инвесторов к реализации социально значимых инфраструктурных проектов. Например, сейчас, в том числе при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Общая площадь нового комплекса составит 6 тысяч квадратных метров. В него войдет футбольное поле 66 на 40 метров, трибуны для 292 зрителей, административные помещения и раздевалки для игроков. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Поддержка МФППиП позволяет инвесторам привлекать до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке три процента годовых. Реализуют программу совместно со столичным департаментом спорта.

Уже 10 объектов возвели в Южном Бутове, Марьине, Куркине, Москворечье-Сабурове, Якиманке, Тропарево-Никулине, а также в Нагорном, Можайском, Бабушкинском и Хорошевском районах.

Для получения поддержки инвестор должен предоставить проект строительства в фонд для рассмотрения, заключить кредитный договор с банком и направить заявку на получение компенсации. При одобрении подписывается договор, согласно которому часть затрат будет компенсирована на уплату процентов по кредиту.

Ранее стало известно, что с 2015 года в Москве были построены и реконструированы 12 футбольных полей за счет городского бюджета. Отмечается, что они расположены в 11 районах города, в том числе в Текстильщиках, Косино-Ухтомском, Северном Медведкове, Левобережном, Новокосине, Басманном, Северном Чертанове. В Зеленограде в 2023 году было обустроено футбольное поле с инфраструктурой, которое входит в стадион "Девятка".

