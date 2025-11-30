В Москве за 10 лет построили и реконструировали 12 футбольных полей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2015 года в Москве были построены и реконструированы 12 футбольных полей за счет городского бюджета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что они расположены в 11 районах города, в том числе в Текстильщиках, Косино-Ухтомском, Северном Медведкове, Левобережном, Новокосине, Басманном, Северном Чертанове.

"Ежегодно в столице появляются новые спортивные объекты, возведенные за счет средств города. Они позволяют создать доступную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом, а также популяризировать здоровый образ жизни среди москвичей", – отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Например, в районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе (ВАО) в 2020 году было построено футбольное поле с инфраструктурой общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Оно покрыто искусственной травой с засыпкой из песка и резиновой крошки, благодаря чему снижается вероятность получения травм во время игры. Имеется также система подогрева и дренажа, которая позволяет играть круглый год.

На поле проходят тренировки и соревнования на окружном, региональном и межрегиональном уровнях. Всего на трибунах 498 мест, рядом есть крытая парковка для спецтехники и навес для автомобилей.

На Волгоградском проспекте в 2022 году была проведена комплексная реконструкция футбольного стадиона. Там специалисты обустроили стрелковую галерею и плоскостные сооружения, в том числе для проведения занятий по легкой атлетике в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич".

В Зеленограде в 2023 году было обустроено футбольное поле с инфраструктурой, которое входит в стадион "Девятка".

Ранее в Филевском парке Москвы компания "ДелоСпорт" и Федерация регби России открыли новый стадион. Его территория составляет 1,4 гектара. В нее входят земельный участок, принадлежащий "ДелоСпорт", а также выделенная правительством столицы площадь. Там предусмотрены искусственное поле со специальным устойчивым к износу покрытием, стационарные ворота для регби и трибуны с навесом. Отмечается, что стадион сможет принимать крупнейшие соревнования.

