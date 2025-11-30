Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 10:00

Спорт

В Москве за 10 лет построили и реконструировали 12 футбольных полей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2015 года в Москве были построены и реконструированы 12 футбольных полей за счет городского бюджета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что они расположены в 11 районах города, в том числе в Текстильщиках, Косино-Ухтомском, Северном Медведкове, Левобережном, Новокосине, Басманном, Северном Чертанове.

"Ежегодно в столице появляются новые спортивные объекты, возведенные за счет средств города. Они позволяют создать доступную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом, а также популяризировать здоровый образ жизни среди москвичей", – отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Например, в районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе (ВАО) в 2020 году было построено футбольное поле с инфраструктурой общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Оно покрыто искусственной травой с засыпкой из песка и резиновой крошки, благодаря чему снижается вероятность получения травм во время игры. Имеется также система подогрева и дренажа, которая позволяет играть круглый год.

На поле проходят тренировки и соревнования на окружном, региональном и межрегиональном уровнях. Всего на трибунах 498 мест, рядом есть крытая парковка для спецтехники и навес для автомобилей.

На Волгоградском проспекте в 2022 году была проведена комплексная реконструкция футбольного стадиона. Там специалисты обустроили стрелковую галерею и плоскостные сооружения, в том числе для проведения занятий по легкой атлетике в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич".

В Зеленограде в 2023 году было обустроено футбольное поле с инфраструктурой, которое входит в стадион "Девятка".

Ранее в Филевском парке Москвы компания "ДелоСпорт" и Федерация регби России открыли новый стадион. Его территория составляет 1,4 гектара. В нее входят земельный участок, принадлежащий "ДелоСпорт", а также выделенная правительством столицы площадь. Там предусмотрены искусственное поле со специальным устойчивым к износу покрытием, стационарные ворота для регби и трибуны с навесом. Отмечается, что стадион сможет принимать крупнейшие соревнования.

Читайте также


спортгород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика