Регбийный стадион открылся в Филевском парке Москвы

Фото: rushandball.ru

Компания "ДелоСпорт" и Федерация регби России открыли новый стадион в Филевском парке Москвы, сообщили в пресс-службе федерации.

В рамках торжественного мероприятия состоялись товарищеский турнир, мастер-классы и конкурсы по регби и футболу для школьников.

Территория стадиона составляет 1,4 гектара. В нее входят земельный участок, принадлежащий "ДелоСпорт", а также выделенная правительством столицы площадь.

Здесь предусмотрены искусственное поле со специальным устойчивым к износу покрытием, стационарные ворота для регби и трибуны с навесом. Отмечается, что стадион сможет принимать крупнейшие соревнования.

Открытие стадиона стало первым этапом проекта по созданию Многофункционального спортивного кластера в Филевском парке. Он будет включать в себя универсальную арену для гандбола и других игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей.

Как отметил председатель высшего совета Федерации гандбола России, владелец "ДелоСпорт" Сергей Шишкарев, развитие спортивной инфраструктуры поспособствует популяризации спорта и здорового образа жизни.

"Мы рассчитываем, что новый стадион станет не только полноправной частью уже действующего спортивного комплекса "ДелоСпорт" в Филях, но и заложит основу для формирования современного кластера для игровых видов спорта", – сказал он.

По мнению президента Федерации регби России Игоря Артемьева, открытие нового стадиона стало важнейшим шагом для развития этого вида спорта в России.

"Уверен, что стадион "Фили" даст новый импульс развитию нашего вида спорта, вдохновит молодежь и будет служить российскому регби долгие годы", – сказал Артемьев.

В 2022 году Федерация гандбола России и Федерация регби России подписали соглашение о сотрудничестве. Его частью является реализация совместных инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет месяц игровых видов спорта. Серия бесплатных мероприятий состоится на различных площадках города. В частности, 11 октября в спорткомплексе (СК) "Ника" пройдет мастер-класс по волейболу. Мероприятие доступно для участников в возрасте от 7 лет.