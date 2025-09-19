19 сентября, 11:02Спорт
Начинается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район"
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
В Москве открывается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
С 20 сентября по 28 декабря для москвичей проведут бесплатные тренировки в рамках "Спортивных выходных". Занятия пройдут в популярных местах города, в том числе на ВДНХ, Северном и Южном речных вокзалах.
Для горожан подготовили как традиционные, так и новые направления. Основные дисциплины – йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки, фитрок, зумба-тонинг и джампинг. В студиях фитнес-клубов все желающие смогут присоединиться к барре, TRX, фитнес-боксу, горячей и силовой йоге, растяжке и пилатесу.
Среди новых дисциплин – Inside Flow. Это инновационное направление йоги, объединяющее асаны, танец и музыку.
Помимо этого, продолжатся онлайн-тренировки. Участников ждут занятия по йоге, комбату, общей физической подготовке и пилатесу. Амбассадоры программы – артисты Полина Гагарина, Алсу, ST и Ассоль Васильева. Для участия в "Спортивных выходных" нужно зарегистрироваться на сайте проекта или в МФЦ.
Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 октября и продлится до 30 ноября. В его рамках пройдут занятия по фитнесу, а до конца октября жители смогут присоединиться к беговым тренировкам, которые проведут профессиональные тренеры.
Занятия по фитнесу организуют на 40 площадках. Тренировки помогут укрепить здоровье, привести в порядок фигуру, развить силу, выносливость и скорость.
В программу занятий по бегу вошли специальные упражнения, а также темповые, интервальные и восстановительные тренировки. Совершеннолетние участники смогут освоить правильную технику и подготовиться к забегам. Занятия пройдут по адресам:
- олимпийский комплекс "Лужники";
- Кусковский лесопарк;
- парк "Сокольники";
- парк "Ходынское поле";
- парк "Останкино";
- парк "Северное Тушино";
- музей-заповедник "Коломенское";
- Широкая улица, дом 30;
- Зеленоград, корпус 904.
Узнать подробнее о площадках и расписании, а также записаться на тренировки можно на сайте проекта.
Кроме того, в парке "Яуза" 21 сентября пройдет спортивный фестиваль "Московский трансформер", который объединит студенческие спортклубы ведущих вузов столицы, команды и активных жителей, поддерживающих здоровый образ жизни.
Для участников подготовили испытания на силу, выносливость, скорость и ловкость. Их можно будет проходить как в командах, так и индивидуально.
