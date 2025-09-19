Начинается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве открывается новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 20 сентября по 28 декабря для москвичей проведут бесплатные тренировки в рамках "Спортивных выходных". Занятия пройдут в популярных местах города, в том числе на ВДНХ, Северном и Южном речных вокзалах.

Для горожан подготовили как традиционные, так и новые направления. Основные дисциплины – йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки, фитрок, зумба-тонинг и джампинг. В студиях фитнес-клубов все желающие смогут присоединиться к барре, TRX, фитнес-боксу, горячей и силовой йоге, растяжке и пилатесу.

Среди новых дисциплин – Inside Flow. Это инновационное направление йоги, объединяющее асаны, танец и музыку.

Помимо этого, продолжатся онлайн-тренировки. Участников ждут занятия по йоге, комбату, общей физической подготовке и пилатесу. Амбассадоры программы – артисты Полина Гагарина, Алсу, ST и Ассоль Васильева. Для участия в "Спортивных выходных" нужно зарегистрироваться на сайте проекта или в МФЦ.

Осенний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 октября и продлится до 30 ноября. В его рамках пройдут занятия по фитнесу, а до конца октября жители смогут присоединиться к беговым тренировкам, которые проведут профессиональные тренеры.

Занятия по фитнесу организуют на 40 площадках. Тренировки помогут укрепить здоровье, привести в порядок фигуру, развить силу, выносливость и скорость.

В программу занятий по бегу вошли специальные упражнения, а также темповые, интервальные и восстановительные тренировки. Совершеннолетние участники смогут освоить правильную технику и подготовиться к забегам. Занятия пройдут по адресам:



олимпийский комплекс "Лужники";

Кусковский лесопарк;

парк "Сокольники";

парк "Ходынское поле";

парк "Останкино";

парк "Северное Тушино";

музей-заповедник "Коломенское";

Широкая улица, дом 30;

Зеленоград, корпус 904.

Узнать подробнее о площадках и расписании, а также записаться на тренировки можно на сайте проекта.

Кроме того, в парке "Яуза" 21 сентября пройдет спортивный фестиваль "Московский трансформер", который объединит студенческие спортклубы ведущих вузов столицы, команды и активных жителей, поддерживающих здоровый образ жизни.

Для участников подготовили испытания на силу, выносливость, скорость и ловкость. Их можно будет проходить как в командах, так и индивидуально.