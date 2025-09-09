Фестиваль "Ночь московского спорта" состоится 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет на 11 городских площадках 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

Для гостей организуют 100 тренировок по 20 видам спорта, а также мастер-классы, турниры, шоу и фан-встречи с известными спортсменами. Все активности будут бесплатными, но для некоторых понадобится предварительная регистрация.

Отмечается, что более 3 тысяч человек смогут принять участие в тренировках по сайклингу, которые пройдут под зажигательные DJ-сеты на Пушкинской площади. Всех желающих ждут и на турнирах по стритбаскету на Тверской улице. В Новопушкинском сквере пройдут поединки по боксу.

Настольный теннис и соревнования по паркуру и воркауту организуют на Мясницкой улице и в Камергерском переулке соответственно. Любители настольного хоккея и футбола встретятся на матчах, которые состоятся на Никольской улице.

Кроме того, ожидается, что более 5 тысяч человек поучаствуют в тренировках по фитнес-джампингу, а все желающие проверят физическую подготовку на Кудринской площади в ходе полосы препятствий.

В рамках фестиваля также планируются:



соревнования по брейк-дансу и захватывающее танцевальное шоу на Арбате в Большом Николопесковском переулке;

соревнования 15 атлетов из пяти стран, мастер-классы и показательные выступления в зоне силового спорта в Малом Николопесковском переулке;

показательные выступления по мотофристайлу и зрелищное водное шоу на гидрофлае в Парке Горького на Фонтанной площади;

фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами в Ильинском сквере на Китай-Городе.

Ранее сообщалось, что в рамках последней недели "Лета в Москве" на бульварах, в парках и на других столичных площадках пройдут фестивали, мастер-классы, экскурсии и многое другое. Например, можно посетить Перовский бульвар, где гостей на баскетбольной площадке научат основным техникам и приемам этого вида спорта.

