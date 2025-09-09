09 сентября, 20:02Спорт
Фестиваль "Ночь московского спорта" состоится 20 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет на 11 городских площадках 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.
Для гостей организуют 100 тренировок по 20 видам спорта, а также мастер-классы, турниры, шоу и фан-встречи с известными спортсменами. Все активности будут бесплатными, но для некоторых понадобится предварительная регистрация.
Отмечается, что более 3 тысяч человек смогут принять участие в тренировках по сайклингу, которые пройдут под зажигательные DJ-сеты на Пушкинской площади. Всех желающих ждут и на турнирах по стритбаскету на Тверской улице. В Новопушкинском сквере пройдут поединки по боксу.
Настольный теннис и соревнования по паркуру и воркауту организуют на Мясницкой улице и в Камергерском переулке соответственно. Любители настольного хоккея и футбола встретятся на матчах, которые состоятся на Никольской улице.
Кроме того, ожидается, что более 5 тысяч человек поучаствуют в тренировках по фитнес-джампингу, а все желающие проверят физическую подготовку на Кудринской площади в ходе полосы препятствий.
В рамках фестиваля также планируются:
- соревнования по брейк-дансу и захватывающее танцевальное шоу на Арбате в Большом Николопесковском переулке;
- соревнования 15 атлетов из пяти стран, мастер-классы и показательные выступления в зоне силового спорта в Малом Николопесковском переулке;
- показательные выступления по мотофристайлу и зрелищное водное шоу на гидрофлае в Парке Горького на Фонтанной площади;
- фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами в Ильинском сквере на Китай-Городе.
Ранее сообщалось, что в рамках последней недели "Лета в Москве" на бульварах, в парках и на других столичных площадках пройдут фестивали, мастер-классы, экскурсии и многое другое. Например, можно посетить Перовский бульвар, где гостей на баскетбольной площадке научат основным техникам и приемам этого вида спорта.
