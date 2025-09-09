Концерты, спектакли и экскурсии пройдут в Москве ко Дню города

Фото: пресс-служба ВДНХ

Концерты, спектакли, экскурсии и другие развлекательные мероприятия пройдут в Москве 13 и 14 сентября в честь Дня города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Приуроченные ко Дню города события объединят пешеходные пространства, площадки форума "Москва 2030", парки, музеи, культурные центры и ВДНХ. Москвичей и туристов ждут посвященные столице выставки, концерты, театральные постановки и многое другое", – поделилась вице-мэр.

Главная площадка ВДНХ будет расположена вокруг фонтана "Дружба народов". Там пройдут музыкальные и поэтические спектакли, а также красочное шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики, в центре сюжета которого будут горожане и их роль в развитии столицы.

В Музее славянской письменности "Слово" пройдут экскурсии "Москва – святой Руси и сердце, и глава!", в рамках которых посетители узнают малоизвестные факты из истории города. Для участия необходима предварительная регистрация.

На выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" гости смогут узнать, как столица менялась в разные эпохи. Там представлены работы художников Андрея Рублева, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова и Василия Верещагина. Бесплатные экскурсии по ней будут стартовать каждый час 13 и 14 сентября. Онлайн-запись уже открыта.

Помимо этого, на ВДНХ пройдут обзорные прогулки "Новая эра", во время которых жителям и гостям столицы расскажут о том, как на территории комплекса внедряют современные технологии и создают возможности для творчества, отдыха и получения знаний. Праздничная программа ВДНХ также подготовлена в музее "Атом", центре "Космонавтика и авиация", павильоне "Макет Москвы", Музее городского хозяйства и павильоне № 27 "Физкультура и спорт".

Вместе с тем 13 сентября на Поклонной горе пройдет концерт "С днем рождения, Москва!", а 14 сентября – фестиваль, в котором примут участие известные артисты. Москвичи и туристы увидят фрагменты спектакля о князе Владимире, а также послушают песни в исполнении героев специальной военной операции.

Также в Пресненском районе желающие смогут посетить площадку спецпроекта "Театральный бульвар. Послесловие", где свои постановки представят российские и зарубежные коллективы.

В саду имени Н. Э. Баумана 13 сентября пройдут выступления инструментальных коллективов и показ фильма "Я шагаю по Москве", на следующий день желающие смогут сделать графический коллаж с изображением города и посмотреть советскую ленту "Девушка без адреса".

Кроме того, 13 сентября Музей Михаила Булгакова проведет литературную прогулку по Пресненскому району, в ходе которой участникам расскажут о жизни известного автора и упомянутых в его произведениях достопримечательностях Москвы.

В этот же день в Музее космонавтики будет организована встреча с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. Он поделится подробностями своего полета на орбитальную станцию "Мир".

В культурном центре "Меридиан" будет открыта выставка "Московские фотоэтюды" со снимками городских проспектов, парков, высоток и прочих зданий.

Мероприятия будут организованы и в рамках форума "Москва 2030". На площадке программы "Мой район" в парке 50-летия Октября москвичи и туристы смогут присоединиться к интеллектуальной игре в формате "Что? Где? Когда?", ведущими которой станут известные знатоки.

Там же пройдут творческие уроки, в рамках которых участники создадут свой мультфильм, интерьерные композиции в технике мозаики и валяные игрушки из шерсти. Вместе с тем запланированы шоу с использованием электрических катушек Теслы и выступления служебных собак.

На площадке "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон" пройдет соревнование ИТ-специалистов, приуроченное к 878-летию столицы, а также ко Дню программиста, который отмечается 13 сентября. Участники должны будут разработать небольшое приложение.

Посетить праздничные мероприятия можно будет также на площадках проекта "Московские сезоны" в разных районах столицы. 13 сентября в художественной мастерской на Страстном бульваре гостям предложат изобразить городские достопримечательности и парки, а 14 сентября на Сретенском бульваре – мосты и реки Москвы.

В научной студии МГТУ имени Н.Э. Баумана в районе Вешняки участники при помощи ИИ сгенерируют открытки с образом Москвы и посвященные ей рассказы, а также сконструируют модель дельтаплана. На занятиях на фестивальной площадке в районе Коптево гости смогут создать макеты Большого театра, а в районе Отрадное – нарисовать акриловыми красками здание Московского планетария.

Вместе с тем в районах Братеево, Теплый Стан, Северное Бутово и других организуют кулинарные уроки, на которых всех желающих научат готовить московские пончики и винегрет, уху и праздничные курники. Адреса всех локаций и афиша мероприятий опубликованы на странице в туристическом сервисе Russpass и на сайте "Мосбилет".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва отметит 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В городе пройдет более 130 мероприятий. Они состоятся на Поклонной горе, в кинопарке "Москино", саду имени Н. Э. Баумана и на многих других площадках.

