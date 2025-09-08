На форуме "Москва 2030" обсудят, как новые технологии меняют образ гида

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" обсудят, как новые технологии меняют образ гида. Мероприятие пройдет в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана 11 сентября в 14:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лекция "Экскурсовод будущего. Какой он?" состоится на территории технологического прогресса "Облачные города" при поддержке Музея Москвы.

Главным спикером встречи станет историк и культуролог, старший научный сотрудник Музея Москвы, специалист по промышленному наследию, автор проекта "Моспромарт", директор научно-просветительского проекта "Школа наследия" Инна Крылова.

Вместе с тем в дискуссии примут участие начальник единого центра аккредитации гидов на базе Музея Москвы Анна Гукасян, филолог и исследовательница городской антропологии Дарья Супрунова, а также предприниматель и аттестованный экскурсовод, коллекционер дореволюционной парфюмерии Мария Аносова.

Специалисты обсудят технологии искусственного интеллекта, которые уже применяются в профессии, например создание специальных маршрутов. Кроме того, они порассуждают, как работа гида поменяется в будущем с развитием технологии дополненной реальности и появлением театрализованных, ольфакторных прогулок. По мнению экспертов, в настоящий период гид становится медиатором всего процесса, а не просто рассказчиком.

При этом участники лекции смогут предложить свои идеи того, как новые технологии будут помогать экскурсоводам и экскурсантам, а также принять участие в викторине на знание технологий, которые делают Москву городом будущего. За такие активности слушателям подарят призы и сувениры.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве ко Дню города пройдет более 130 мероприятий. Они состоятся на площадках в центре и других административных округах, в парках и учреждениях культуры. Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября.