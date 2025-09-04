Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль "Выбери успех" поможет подобрать кружок для ребенка. Единый день открытых дверей пройдет в 26 центрах дополнительного образования 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

С 10:00 до 18:00 школьники и их родители смогут посетить центры и подробнее узнать о программах. Для детей доступно более 135 тысяч кружков по разным направлениям. Вход свободный.

"Ребята в интерактивном формате найдут занятия по интересам, а взрослые получат подробные консультации по содержанию программ и смогут сразу же записать ребенка в выбранный кружок", – отметили в пресс-службе ведомства.

В каждом центре будут проходить квесты по техническому, естественно-научному и художественному направлениям, где ребята в игровой форме смогут пообщаться с преподавателями. Кроме того, на всех площадках будут работать специалисты, которые помогут детям подобрать подходящее для них направление.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Территория возможностей" пройдет в День города, 13 сентября, в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Посетить мероприятие жители и гости столицы смогут в период с 12:00 до 16:00. Для этого нужно прийти на площадку программы "Мой район", которая расположена в парке 50-летия Октября.