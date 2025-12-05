Более 1,5 тысячи бесплатных билетов на "Щелкунчика" получат участники СВО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 1,5 тысячи бесплатных билетов на балет "Щелкунчик" Петра Чайковского для участников специальной военной операции и членов их семей выделит Большой театр, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В учреждении пояснили, что в прошлом сезоне уже организовывали подобные закрытые показы не только для бойцов и их близких, но и для одаренных детей, учеников музыкальных и хореографических школ столицы, а также представителей социально уязвимых групп.

Билеты передаются министерству обороны, которое затем распределяет их среди участников спецоперации, их семей и ветеранов, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Едином центре поддержки бойцов в преддверии Нового года пройдет традиционный марафон "Зимняя сказка". Гости побывают на праздничных представлениях, поучаствуют в мастер-классах и квизах.

Директор центра Дария Старовойтова отметила, что для военнослужащих и их семей такие мероприятия имеют особую ценность, поскольку дают возможность отвлечься от повседневных забот и окунуться в атмосферу праздника. Она подчеркнула, что команда постаралась создать разнообразную программу, чтобы каждый посетитель смог найти занятие по душе.