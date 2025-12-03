Новогодний марафон пройдет в Едином центре поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Традиционный марафон "Зимняя сказка" пройдет в преддверии Нового года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Гости смогут посетить представления, принять участие в мастер-классах и квизах, подготовить подарки для близких и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Директор центра Дария Старовойтова рассказала, что этот марафон станет отличным способом создать праздничное настроение и получить новые впечатления в кругу семьи и друзей.

"Для военнослужащих и членов их семей такие моменты особенно ценны: это возможность отвлечься от повседневных забот и окунуться в волшебную атмосферу. В рамках марафона мы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый нашел занятие по душе", – добавила она.

Марафон продлится четыре недели, при этом у каждой из них будет своя тематика. Первая неделя будет посвящена подведению итогов года и переосмыслению добрых семейных традиций: посетители напишут письма Деду Морозу, сделают семейный фотоколлаж и украшения из природных материалов.

На втором этапе гости смогут научиться расписывать елочные игрушки, изготавливать открытки, адвент-календари и свечи. На третьей неделе марафона участники будут создавать сказочных персонажей и красиво упаковывать подарки. Завершится марафон кулинарными мастер-классами.

Организаторы мероприятия также подготовили немало сюрпризов для гостей. В частности, 17 декабря состоится концерт воспитанников Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая. В этот же день пройдет мастер-класс по вокалу, который проведет народная артистка РФ Диана Гурцкая.

Кульминацией марафона станет интерактивное семейное путешествие по площадкам центра 20 декабря. Запланировано множество мероприятий, квизов и прочего. Каждая семья получит паспорт волшебника, в котором надо будет фиксировать посещенные мероприятия. Самых активных участников ожидают призы.

Для посещения марафона необходимо пройти предварительную регистрацию. Узнать подробности можно ежедневно с 09:00 до 21:00 по номеру +7 495 870⁠-55⁠-45.

Во время проведения марафона Единый центр поддержки будет работать в обычном режиме. Посетители смогут получить помощь в оформлении городских мер поддержки, консультации с юристами и психологами, а также множество других услуг.

Вместе с тем дети участников СВО могут заниматься в 220 бесплатных секциях и кружках в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Занятия проходят в секциях Объединения культурных и досуговых центров (ОКЦ).

Представлены как творческие мастерские и танцевальные студии, так и спортивные кружки. За 3,5 года в округе также было переведено более 35 благотворительных акций.