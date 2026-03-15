Московский зоопарк показал выход манула Тимофея из домика на прогулку

Московский зоопарк показал выход манула Тимофея из своего домика на прогулку. Видео опубликовано в телеграм-канале зоосада.

На кадрах видно, как животное немного прогулялось по вольеру, погревшись на солнце.

"Тимоша почувствовал приход весны и вышел насладиться солнышком, послушать пение птиц и звуки капели. Ну и, конечно, порадовал всех нас своим царственным появлением!" – говорится в подписи к видеозаписи.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра. За их развитием и условиями содержания следят специалисты.

Новорожденные отличаются яркой окраской, их тело зеленого цвета с красными или желтыми полосами по бокам. В их рацион входят сверчки, бананы, манго, морковь, салатные листья, а также творог.