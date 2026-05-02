Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 21:30

Происшествия
РЕН-ТВ: боевую гранату обнаружили на северо-востоке Москвы

Боевую гранату обнаружили на северо-востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, внешне напоминающий боевую гранату. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Его заметили возле жилых домов на Ясном проезде, после чего жители вызвали полицию. На место оперативно прибыли экстренные службы, территория была оцеплена.

Сейчас там работают саперы и кинологи, ожидается прибытие группы разминирования. Позднее телеканал добавил, что обнаруженный предмет является боевой гранатой.

Ранее в Москве задержали мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Проверка не выявила никакой угрозы. Полиция установила личность звонившего и задержала его на станции "Борисово". Им оказался 55-летний житель Краснодарского края.

