ФСБ в Нижегородской области задержали агента СБУ, создавшего тайник с частями БПЛА

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В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который оборудовал тайник с взрывчаткой и составными частями БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленник был задержан с поличным. У него были изъяты взрывчатые вещества, части БПЛА, а также средства связи и документы, указывающие на его противоправную деятельность. Обвиняемый уже признал вину и сотрудничает со следствием.

Установлено, что мужчина проживал на территории Украины и в 2024 году был завербован СБУ. В России он был обучен конспиративным способам связи через WhatsApp, а также обращению со взрывчаткой, проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен деньгами.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчина заключен под стражу.

В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы ведут работу через соцсети и мессенджеры для вовлечения россиян в противоправную деятельность, и призвали граждан по возможности воздерживаться от общения с незнакомыми контактами.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае. Подозреваемый 1972 года рождения изготовил зажигательную смесь для того, чтобы поджечь административное здание. Его задержали, когда он подходил к месту совершения преступления. Кроме того, выяснилось, что он причастен к одному из заведомо ложных сообщений об акте терроризма.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Террористический акт", "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине предъявлены обвинения.