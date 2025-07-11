Два жителя Брянской области задержаны за подготовку терактов на объектах МО

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Брянской области, собиравших сведения об объектах Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЦОС ФСБ РФ.

Как выяснили правоохранители, задержанные оказались 1993 и 1995 годов рождения. Задания они выполняли по указу украинской террористической организации, запрещенной в России. По одному из них регулярно вели наблюдение и съемку объектов МО РФ в Брянской области, а также мест дислокации суточных нарядов правоохранительных органов.

Кроме того, эти лица собирали сброшенные с помощью дронов средства террористической деятельности, такие как взрывчатые вещества, взрывные устройства, компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Из этих компонентов они собирали самодельные взрывные устройства (СВУ) и проверяли полученное огнестрельное оружие для дальнейшего использования в диверсиях, указано в материале.

В ходе обыска дома у одного из задержанных силовики нашли FPV-дроны разных модификаций, включая те, что оснащены системой сброса взрывных устройств. Там же обнаружили 3D-очки, пульт управления беспилотником, спектральный анализатор частот, пистолет Макарова с глушителем и патронами, детонаторы и другие средства для инициирования взрывов.

На допросе выяснилось, что фигуранты получали инструкции по управлению FPV-дронами, использованию технических средств для выявления и нейтрализации средств РЭБ и ПВО, а также советы по созданию СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия через мессенджеры.

В результате задержанные признались в содеянном. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через мессенджеры и социальные сети, в связи с чем граждан призвали быть бдительными и по возможности не использовать Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) для общения с незнакомыми людьми.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали пятерых россиян, подозреваемых в поджогах на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение с Украины.

Правоохранители выяснили, что Киев вовлекал россиян в диверсионно-террористическую деятельность при помощи мессенджера Telegram и интернет-площадок с объявлениями о быстром заработке. Им предъявлено обвинение.

