Пятеро россиян задержаны за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи

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Силовики совместно с МВД и Следственным комитетом задержали пятерых россиян, которые подозреваются в поджогах на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Пятерых граждан 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения задержали в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае. По данным спецслужбы, Украина вовлекала россиян в диверсионно-террористическую деятельность при помощи мессенджера Telegram и интернет-площадок с объявлениями о быстром заработке.

"Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга", – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее информации, подростков обвиняют в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следователей, фигуранты в мае 2025 года подожгли железнодорожное оборудование в Оренбургской области.

Такое же преступление совершил житель Ижевска 2008 года рождения, но уже на железнодорожной магистрали в Удмуртии. Подростков оперативно задержали сразу после совершения преступлений.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Саратовской области. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Во время осмотра было найдено и изъято готовое к использованию взрывное устройство массой 11 килограммов, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.