ФСБ выявила в Новосибирской области попытку массового склонения к госизмене

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В Новосибирской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили попытку массового склонения граждан к госизмене, сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В социальных сетях распространялась информация о проведении вымышленного псевдопатриотического проекта. Организаторы призывали людей присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона, а также предлагали принять участие в "конкурсах" с якобы денежным призовым фондом.

В ФСБ предупредили, что участие в этом "проекте" может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

"Фактической целью организаторов указанного "проекта" является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четырех жертв мошенников, которые помогали Украине. Россияне 1992, 2001 и 2004 годов рождения занимались разведкой, делали фотографии и снимали на видео транспортные и энергетические объекты в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Кроме того, они поджигали полицейские машины и повреждали опоры высоковольтных линий электропередачи.

Задержанные во время допроса признались, что телефонные мошенники вынудили их перевести на якобы безопасные счета от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После этого с ними связались "полицейские", которые пригрозили привлечь их к уголовной ответственности за отправку средств украинским военным. Чтобы этого избежать, молодых людей убедили совершать преступления якобы для участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.