В Петербурге задержана пособница Украины, собиравшая данные о военных

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В Санкт-Петербурге задержана женщина, которая по заданию украинских спецслужб собирала информацию о российских военных для совершения против них теракта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемой оказалась россиянка 1977 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что она помогала спецслужбам Киева устанавливать места проживания военнослужащих Минобороны России, которые проживали в данном регионе, и их родственников. Кроме того, в ее обязанности входил сбор информации об используемых ими автомобилях.

Сама женщина в ходе допроса призналась, что один из кураторов, с которыми она контактировала, представился Денисом. Он попросил ее узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, а после – передать полученные данные.

В рамках другого задания она должна была выяснить, горит ли свет в конкретных домах, сколько там людей и есть ли определенная машина. Также задержанная утверждает, что не осознавала, что может нанести ущерб своей стране, предоставляя запрашиваемую информацию.

Правоохранители изъяли у нее средства связи, в которых обнаружили переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) с украинскими координаторами. Против задержанной возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении террористического акта. В настоящее время она находится под стражей.

На фоне произошедшего ФСБ вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Накануне, 25 июня, ФСБ предотвратила теракт, направленный против российского военного, в Подмосковье. Двое россиян, действовавших по заданию украинских спецслужб, были обнаружены при попытке достать самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника рядом с садоводческим товариществом.

При задержании они оказали сопротивление и были нейтрализованы. На месте были найдены пистолеты Макарова, готовое СВУ и средства связи. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

