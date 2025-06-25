ФСБ ликвидировала в Подмосковье двоих пособников Киева, готовивших теракт

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое пособников спецслужб Украины. Оба были уничтожены, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как уточнили в ФСБ, диверсия была направлена против российского военнослужащего. Мужчины, оказавшиеся гражданами России, были обнаружены рядом с одним из садоводческих товариществ. В этот момент они пытались достать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ).

При задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнем, пояснили в ФСБ.

В ходе осмотра места происшествия там были найдены пистолеты Макарова с патронами, готовое к использованию СВУ, а также средства связи. В последних содержалась переписка, в которой обсуждался план теракта.

По факту произошедшего следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

В ФСБ вновь обратили внимание на активизацию украинских спецслужб в соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где они пытаются вовлечь россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Немногим ранее сообщалось, что в Москве российские спецслужбы задержали двух агентов разведки Молдавии. Они прибыли по поддельным документам и выполняли задание молдавской Службы информации и безопасности против безопасности России.

Возбуждены дела по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы. ФСБ связала активизацию молдавской разведки с началом СВО и ухудшением отношений с западными странами.