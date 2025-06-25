В Москве задержаны и арестованы два агента разведки Молдавии

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Российские спецслужбы задержали в Москве двух агентов разведки Молдавии. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленники прилетели в Москву по документам прикрытия, в которых содержались вымышленные установочные данные. Они должны были выполнить поручение молдавской Службы информации и безопасности, которое направлено против безопасности России.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Злоумышленников после дачи признательных показаний отправили в СИЗО. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Оперативный сотрудник ФСБ, чьи слова передает агентство, указал на активизацию деятельности разведки Молдавии в России после начала СВО, а также из-за эскалации отношений с западными странами. При этом, по его словам, данные действия организованы во взаимодействии с украинскими спецслужбами и направлены на нанесение ущерба безопасности России.

Также он уточнил, что злоумышленники были задержаны в мае 2025 года. Их лично вербовал один из руководителей молдавской разведки Александр Сырбу. Он также предоставил им необходимые документы для выезда в Россию.

Кроме того, по словам представителя ФСБ, Сырбу рассказал арестованным о формах и методах агентурной работы за рубежом, в том числе объяснил, как проводить тайниковые операции, как выявлять наружное наблюдение, как собирать данные по необходимым объектам.

Ранее силовики задержали в Запорожской области двух женщин, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ России, злоумышленницы передавали украинской стороне данные о местонахождении российских войск. В отношении них возбуждено уголовное дело о госизмене.

