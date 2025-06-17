ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене

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Жителя Керчи задержали и арестовали по подозрению в государственной измене за передачу украинской военной разведке данных о местах расположения средств ПВО и других объектов Вооруженных сил РФ в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, мужчина 2003 года рождения сотрудничал с управлением разведки Украины. В соответствии с полученным от куратора заданием, он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и зафиксировал на фотографии и видео позиции систем противовоздушной обороны и иных объектов ВС РФ, расположенных на территории республики.

Материалы он передавал через мессенджер Telegram. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", по которой подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина признал вину, сотрудники ФСБ продолжают расследование.

Ранее в Херсонской области задержали россиянина, который по заданию Киева готовил теракт в отношении представителя власти. При координации сотрудника украинских спецслужб он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать при подрыве автомобиля чиновника региона.

У злоумышленника изъяли взрывчатое вещество иностранного производства массой 1 250 граммов, электродетонатор и программируемый блок управления.