ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт на Кубани

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ФСБ показала видео задержания 22-летнего гражданина России, который планировал теракт в Краснодарском крае по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС.

По словам задержанного, в начале января 2024 года на него через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вышел сотрудник СБУ, представившийся Владиславом. В дальнейшем мужчина получал вознаграждение за выполнение заданий от представителя украинской разведки.

"В конце марта 2025 года (сотрудник СБУ. – Прим. ред.) отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором находилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры Новороссийска", – рассказал задержанный.

Как отметили в ФСБ, он признал вину и сотрудничает со следствием.

О задержании мужчины стало известно 10 июня. Помимо планирования теракта, злоумышленник занимался сбором различной информации, в том числе отслеживал перемещение военных кораблей Черноморского флота и фотографировал военные объекты.

На него завели дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Суд арестовал мужчину на 2 месяца.

