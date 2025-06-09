Украинец, передававший Киеву сведения о МЧС и ВС РФ, задержан в ЛНР

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали жителя прифронтового Старобельского района, который передавал украинским спецслужбам информацию о российской армии и МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Уточняется, что задержанным оказался гражданин Украины. Желая помочь формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), он передавал сотрудникам спецслужб Киева данные о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений российской армии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Правоохранители ведут следствие, подчеркнули в ведомстве.

На видео, которое сотрудники ФСБ предоставили журналистам, задержанный не отрицает, что помогал ВСУ. Однако, по его словам, его принуждали передавать данные Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчина также отрицает, что получал за это денежное вознаграждение.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж авиационно-технического имущества. В нее входили шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники, а также сырья, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения.

