ФСБ назвала беспрецедентными попытки недружественных стран добывать в РФ оружие для ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ назвала беспрецедентным число попыток недружественных стран приобретать в России вооружения и военную технику для Украины, передает РИА Новости.

"Установлено, что указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами и носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий ОПК РФ", – сказал представитель спецслужбы.

Интерес у злоумышленников вызывает ракетно-космическая, авиационная, судостроительная отрасли, области создания обычных вооружений и боеприпасов.

По данным ведомства, правоохранители пресекли 236 фактов незаконной отправки из страны беспилотников, оптического, авиационного и другого оборудования с 1 октября 2023 года по настоящее время.

В ФСБ добавили, что злоумышленники также совершали попытки вывоза подшипниковой продукции, радиолокационных комплексов, станочного оборудования, химических элементов, военного снаряжения, специальной автомобильной техники. Кроме того, они хотели передать данные о технологиях производства и ремонта вооружения и военной техники.

В связи с этим заведены уголовные дела, в том числе по статьям Уголовного кодекса РФ о незаконном экспорте, контрабанде и госизмене.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли работу международной группы из шести граждан России, Украины и стран Ближнего Востока, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж авиационно-технического имущества. Злоумышленники намеревались вывезти технику в том числе на Украину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

