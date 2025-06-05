ФСБ заявила о подрыве на железной дороге в Воронежской области

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Железнодорожный путь поврежден в результате подрыва взрывного устройства перед прохождением поезда в Воронежской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

О незначительном повреждении полотна на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Его обнаружил машинист поезда, своевременно остановив состав. В результате никто не пострадал.

Как уточнили в ФСБ России, действия машиниста и поездной бригады позволили предотвратить повреждение поезда и избежать человеческих жертв.

Сейчас расследуются все обстоятельства инцидента. Специалисты уже приступили к осмотру места происшествия. Российские спецслужбы подчеркнули, что имеются все основания для возбуждения уголовного дела по статье о терроризме.

На фоне произошедшего представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщалио задержках в пути пассажирских составов. В Федеральной пассажирской компании уточняли, что отстают от графика 21 поезд дальнего следования.

Позднее в пресс-службе РЖД уведомили об открытии движения по одному пути перегона Евдаково – Сагуны. Это произошло после того, как специалисты проверили соответствующую инфраструктуру. Сейчас организованы работы по возобновлению проезда составов по второму пути.

"Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов. В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова", – уточнили в компании.

Ранее в Брянской области на поезд, в котором ехали 388 пассажиров, рухнул автомобильный мост. В результате ЧП погибли семь граждан, еще 122 человека пострадали.

Следом в Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился еще один мост, по которому ехал поезд. В результате часть локомотива рухнула на автомобильную дорогу.

По версии СК, оба моста обрушились из-за подрывов. Также в ведомстве указали, что те, кто установил взрывчатые устройства, действовали по указанию украинских властей. В связи с этим оба ЧП квалифицированы как теракты.

