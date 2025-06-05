Поезда остановлены в Воронежской области из-за повреждения ж/д полотна

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Несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после повреждения полотна. Об этом сообщил губернатора региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области отметил, что незначительное повреждение полотна обнаружил машинист одного из поездов. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

"Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле", – подчеркнул Гусев.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) уточнили, что повреждение выявлено на перегоне Евдаково – Сагуны. В пути из-за этого задерживаются пассажирские составы.

Ранее автомобильный мост в Брянской области рухнул на проезжавший под ним пассажирский поезд. Внутри состава рейсом Климов – Москва находились 388 пассажиров. Жертвами ЧП стали 7 человек.

Чуть позднее в Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился еще один мост, по которому следовал локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу.

Как заявили в Следственном комитете, мосты обрушились в результате подрывов. Ведомство квалифицировало оба инцидента как теракт.

