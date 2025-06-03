ФПК не вносила изменений в инструкции для поездных бригад после ЧП в Брянской области

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Федеральная пассажирская компания (ФПК) не вносила никаких изменений в действующие инструкции для поездных бригад после трагедии в Брянской области, сообщается в телеграм-канале компании.

В ряде СМИ и телеграм-каналах ранее появилась информация о том, что после ЧП для сотрудников РЖД якобы провели специальный инструктаж. Утверждалось, что теперь сотрудники рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери, а не к окну. В частности, такую рекомендацию услышал сотрудник одного из СМИ, который 2 июня ехал в поезде по маршруту Климов – Москва.

"Обращаем внимание журналистов: данная информация не соответствует действительности! Просим перепроверять информацию и обращаться за комментарием к перевозчику", – указали в ФПК.

Трагедия в Выгоничском районе Брянской области произошла 31 мая, когда обрушившийся автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Внутри состава сообщением Климов – Москва находились 388 пассажиров.

Из-за ЧП погибли 7 человек и еще 104 человека пострадали. По последним данным, в больницах остаются 53 человека, включая 3 детей. 6 из госпитализированных – в тяжелом состоянии. Железнодорожники уже завершили расчистку участка железной дороги после обрушения, что позволит приступить к работам по его восстановлению.

