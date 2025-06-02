Жена погибшего под Брянском машиниста: он вовремя затормозил и спас сотни людей

Фото: vk.com/Павел Мишин

Машинист пассажирского поезда сообщением Климов – Москва Павел Мишин ценой своей жизни спас сотни пассажиров, так как вовремя затормозил. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на рассказ его супруги Екатерины.

"Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас. У него стаж работы 13 лет. Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое", – поделилась Мишина.

По ее словам, супруг всю жизнь был машинистом, это была его детская мечта. Он решил заниматься этой профессией, поскольку машинистом когда-то работал его дядя.

У мужчины остались две дочери, младшей из которых 6 лет. Перед уходом в последний рейс 34-летний Павел пообещал родным, что свозит их на отдых.

"Последний раз я видела Пашу, когда он уходил на работу. Это было позавчера (31 мая. – Прим. ред.) <...> У него была примета. Он перед уходом целовал детей, целовал меня. Говорил: "Пока, скоро буду". Вчера (1 июня. – Прим. ред.) он должен был приехать, но не приехал. Я сейчас на успокоительных", – рассказала жена погибшего.

О смерти супруга она узнала из СМИ и от руководства мужа. Именно начальство сообщило ей, что Мишин вовремя нажал на тормоз, подчеркнула женщина.



Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему проезжал грузовик. Обломки сооружения упали на проходивший под ним пассажирский поезд, в котором находились 388 пассажиров. В результате погибли 7 человек, включая машиниста.

Число пострадавших, по последним данным, достигло 104 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней и легкой тяжести. Из-за произошедшей трагедии в регионе был объявлен траур.

По версии следователей, мост обрушился из-за подрыва в результате террористического акта. Свои соболезнования в беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил госсекретарь США Марко Рубио.