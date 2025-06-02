Госсекретарь США выразил России соболезнования в связи с ЧП под Курском и Брянском

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Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирных жителей в результате ЧП на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что компетентные органы, которые занимаются расследованием произошедшего, в ближайшее время обнародуют результаты своей работы, а виновники ЧП понесут заслуженное наказание.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

По последним данным, в результате аварии погибли 7 человек, еще 71 пострадали. Госпитализировано 55 пострадавших.

Также обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка ночью 31 мая. Во время ЧП по нему двигался локомотив. Часть поезда обрушилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.