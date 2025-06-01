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01 июня, 17:57

Происшествия

Пострадавший под Брянском семилетний ребенок доставлен в клинику Рошаля

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Семилетний ребенок, который пострадал в результате крушения моста в Брянской области, доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клинику доктора Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Ребенок, семь лет, с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча в сопровождении отца доставлен реанемобилем", – говорится в сообщении.

Врачи незамедлительно приступили к оказанию медпомощи.

Как ранее уточнили в департаменте, 11 пострадавших при ЧП были отправлены в столичные больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

В Брянской области объявлен трехдневный траур.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд "Климов – Москва".

В результате происшествия погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 71 пострадали.

Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

В РЖД заявили, что выплатят родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей, а также организуют бесплатный проезд до станции Брянск и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.

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Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
происшествиярегионы

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