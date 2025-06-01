СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В свою очередь, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин в течение всей ночи получат доклады от ФСБ и МЧС РФ о случившемся. Кроме того, российский лидер провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

"Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", – сказал представитель Кремля.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

Затем ночью 1 июня обрушился мост в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка. В это время по нему двигался локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. В результате пострадали машинист и два его помощника.

Социальный фонд России открыл горячую линию по оперативному оказанию соцподдержки пострадавшим под Брянском. С вопросами по оформлению выплат можно обратиться по телефону: 8 800 200 0730.

