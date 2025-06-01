47 человек госпитализированы в результате аварии с поездом в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Количество госпитализированных после обрушения моста на поезд в Брянской области составило 47 человек, включая трех детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что состояние троих пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

Как указал глава региона в эфире телеканала "Россия-24", 8-месячный ребенок, который пострадал при ЧП, находится в тяжелом состоянии. Он будет отправлен в Москву.

Богомаз также добавил, что в пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров, остальных забрали родственники.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

В МЖД заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. При этом Богомаз заявил о подрыве моста.

После произошедшего пассажиров поезда отправили в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи.

