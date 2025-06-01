7 человек погибли из-за обрушения моста на поезд под Брянском

Фото: телеграм-канал SHOT

В Брянской области из-за обрушения моста на поезд погибли 7 человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам Богомаза, в медицинские учреждения Брянской области доставлены 30 пострадавших, включая 2 детей. Кроме того, два человека, в том числе ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Глава региона подчеркнул, что на месте ЧП работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, автобусы для доставки в пункты временного размещения. В настоящее время специалисты продолжают аварийно-спасательные работы.

Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд сообщением Климов – Москва в Брянской области 31 мая. В момент ЧП по нему ехал грузовой автомобиль.

Причиной схода поезда в Выгоничском районе Брянской области названо незаконное вмешательство в работу транспорта.

Ликвидируют последствия произошедшего около 180 сотрудников экстренных служб и 60 единиц техники. Кроме того, пассажиров поезда эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР). Также глава Брянской области заявил, что местные власти готовы помочь перевезти тяжело пострадавших в Москву.

