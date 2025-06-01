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Происшествия

Движение транспорта закрыто на участке автодороги А-240 в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение автотранспорта на участке автодороги А-240 перекрыто в Брянской области из-за разрушения моста над железнодорожными путями. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Движение перекрыто в субботу, 31 мая, с 23:10 по московскому времени на автомобильной дороге А-240 Брянск –Новозыбков – граница с Республикой Беларусь (Брянская область).

Поезд в Брянской области обрушился 31 мая. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения грузовик оказался на железнодорожных рельсах, где в него врезался пассажирский поезд.

Сейчас сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные работы на месте происшествия. По данным СМИ, в результате ЧП минимум 22 человека пострадали.

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Сюжет: Обрушение моста на поезд в Брянской области
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